2020-07-15T05:01:29+03:00
Общество

Директора алтайского МУПа обвиняют в мошенничестве с субсидиями

Уголовное дело направили в суд
САНТАЛОВ Константин
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Деньги.Деньги.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении директора одного из муниципальных предприятий Рубцовска. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении субсидий, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, с 2016 по 2020 годы обвиняемая, являясь директором МУПа, поручала сотруднице бухгалтерии изготавливать справки о начислении ей зарплаты с указанием суммы существенно заниженной, чем ей выплачивалась. Эти фиктивные справки женщина предоставляла в управление соцзащиты для назначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

–Таким образом, за 4 года обвиняемая совершила хищение бюджетных денежных средств в размере более 77 тысяч рублей, которые перечислялись ей на расчетный счет в качестве субсидий, – отмечают в ведомстве.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину. На ее автомобиль наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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