Барнаулец обвиняется в распространении интимных фото бывшей девушки

14 Июль 2020 2020-07-14T13:52:05+03:00

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Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в незаконном распространении частных сведений о жизни своей бывшей сожительницы через мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

– По данным следствия, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев сожительствовал с 25-летней девушкой. В апреле 2020 года возлюбленная объявила, что уходит жить к другому мужчине. С целью опорочить честь и достоинство женщины, бывший сожитель распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее снимал на мобильный телефон, – пишут на сайте ведомства.

Эти фотографии увидела мать девушки и ее новый сожитель. Мужчина свою вину признал. Он сказал, что он сделал это, чтобы отомстить. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU