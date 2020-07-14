2020-07-14T13:52:05+03:00
Происшествия

Барнаулец обвиняется в распространении интимных фото бывшей девушки

Фото увидела мать девушки и ее новый сожитель
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в незаконном распространении частных сведений о жизни своей бывшей сожительницы через мессенджер. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

– По данным следствия, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев сожительствовал с 25-летней девушкой. В апреле 2020 года возлюбленная объявила, что уходит жить к другому мужчине. С целью опорочить честь и достоинство женщины, бывший сожитель распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее снимал на мобильный телефон, – пишут на сайте ведомства.

Эти фотографии увидела мать девушки и ее новый сожитель. Мужчина свою вину признал. Он сказал, что он сделал это, чтобы отомстить. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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