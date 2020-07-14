ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза

14 Июль 2020 2020-07-14T08:13:36+03:00

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ВТБ по итогам июня 2020 года выдал 29,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 76 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 48%, а число сделок – на 44%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост составил 22%.

Треть от общего объема выдач в июне заняло рефинансирование ипотечных кредитов других банков: по итогам месяца банк помог снизить ипотечную ставку для 10,3 тысячи человек на 24 млрд рублей. По отношению к маю 2020 года объем предоставленных кредитов вырос на 46%, а их количество – на треть. Если сравнивать текущий результат с июнем прошлого года, то число рефинансируемых кредитов увеличилось в семь раз, и в восемь раз вырос их объем.

Второй по популярности ипотечной программой стала «Ипотека с господдержкой 2020» со ставкой 6,5%. По льготным условиям клиенты ВТБ заключили в июне более 6 тыс. сделок на 17 млрд рублей. Всего с апреля заемщики банка провели по ней уже свыше 15,7 тыс. ипотечных сделок на 44,4 млрд рублей.

«Июнь подтвердил тенденцию, которая была характера уже для мая – темпы восстановления ипотечного рынка от последствий пандемии гораздо выше других сегментов кредитования. Во многом этому способствует уровень ипотечных ставок, который в этом году снизился до исторически низких значений, и реализация программы господдержки со ставкой 6,5%. ВТБ продолжает интенсивно расти, увеличивая свою долю на рынке. В июле мы также рассчитываем на сохранение высоких темпов продаж», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

На сегодняшний день клиенты могут оформить и рефинансировать ипотеку в ВТБ по льготным ставкам в рамках госпрограммы для семей с двумя и более детьми или по собственной программе банка для семей со вторым ребенком, родившимся в 2020 году. ВТБ выдает ипотеку по ставке от 6,5%, совместные условия с отдельными застройщиками позволяют получить кредит по сниженной ставке на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости объекта недвижимости в зависимости от программы.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам первых пяти месяцев года объем выданных жилищных кредитов банка вырос на 23% и достиг 311,4 млрд рублей. В мае доля ВТБ в новых выдачах на рынке жилищных кредитов в России выросла на 2,6 п.п. в сравнении с апрелем текущего года и достигла рекордного за всю историю банка показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU