В Алтайском крае отправить посылку на почте можно за пару минут

14 Июль 2020 2020-07-14T07:18:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Алтайского края могут значительно сократить время отправления посылки. Для этого они могут воспользоваться услугами предзаполненной и предоплаченной посылки.

Чтобы подготовить посылку к отправке самостоятельно, нужно заранее зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Почты России и заполнить адресный бланк, который необходимо распечатать и наклеить на отправление. В отделении почтовой связи оператору останется только отсканировать штрих-код с адресного бланка, внести данные о весе посылки и принять оплату. Если у клиента нет возможности распечатать бланк, то можно озвучить оператору номер штрих-кода либо показать его для сканирования с экрана смартфона.

Еще один сервис избавляет отправителей посылок от необходимости лично контактировать с оператором. Для этого в личном кабинете необходимо оформить адресный бланк на посылку, распечатать, наклеить его на упаковку и оплатить услугу банковской картой онлайн, выбрав вариант оформления – «без очереди». Затем посылку можно просто оставить на стойке оператора в центре выдачи и приема посылок. Дальнейшее оформление происходит без участия отправителя. На электронную почту придет фискальный чек об оплате услуги, и будут поступать оповещения о движении посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU