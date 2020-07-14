Барнаульцу нечем было платить за роллы, поэтому он напал на курьера

14 Июль 2020 2020-07-14T05:30:25+03:00

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В Барнауле пострадал курьер, работающий в службе доставки роллов. Как сообщают в региональной пресс-службе МВД, он привез вечером заказ по одному из адресов. Там его ждал молодой человек.

Заказчик попросил заплатить 800 рублей банковской картой. Однако, как оказалось, на счету не хватило средств. Покупатель толкнул курьера и скрылся с коробкой роллов. Полицейские уставили, что нападавший – 22-летний житель Барнаула.

Теперь в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия.

Напомним, ранее в Барнауле 35-летний мужчина стал жертвой мошенников. Он перевел более 400 тыс. рублей на расчетный счет мошенников за партию сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU