2020-07-12T13:55:26+03:00
Общество

Барнаулец потерял более 400 тысяч при покупке сахара

Он попался на уловки мошенников
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаулец потерял более 400 тысяч при покупке сахараБарнаулец потерял более 400 тысяч при покупке сахараФото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле полиция разыскивает мошенников, которые похитили у жителя краевой столицы более 400 тысяч рублей. Мужчина хотел купить у злоумышленников сахар.

Как рассказали в главном управлении МВД по Алтайскому краю, накануне в отдел по Октябрьскому району пришел местный житель 1985 года рождения. Он сообщил, что у него есть грузовик «Вольво», на котором он перевозит грузы. В интернете он нашел объявление о продаже сахара, созвонился с продавцами и договорился о встрече.

- Продавцы пояснили, что нужно подъехать в краевую столицу и договорились о покупке 20 тонн сахара на сумму более 400 000 рублей. Потерпевшему сказали, что денежные средства необходимо перевести на расчетный счет и тогда погрузка будет осуществлена, - отметили в управлении.

Однако после перевода приличной суммы свой сахар мужчина так и не увидел. Телефон продавца оказался выключенным, и барнаулец отправился в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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