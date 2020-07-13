Более 780 рейдов провели на озерах и реках Алтайского края

13 Июль 2020 2020-07-13T13:39:30+03:00

В настоящее время 34 пляжа официально открыты для купания Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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В Алтайском крае продолжают проводить профилактические мероприятия в местах отдыха населения. Только за прошедшие два дня состоялось более 780 рейдов.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, разрешил открыть официальные пляжи региона. Вероятнее всего это связано и с жаркой погодой, установившейся в крае и с участившимися случаями гибели детей и подростков во время купания в несанкционированных местах.

По данным регионального главка МЧС, в настоящее время официально открыты 34 пляжа. А тем, где купание запрещено, 11 и 12 июля прошли профилактические рейды. В результате к ответственности привлекли семь человек. Помимо этого полицейские установили шесть случаев оставления детей без присмотра. За это также предусмотрены санкции.

За нарушение правил пользования маломерными судами было составлено девять протоколов. Помимо этого инспекторы ГИМС установили 383 запрещающих купание знаков и раздали около 600 листовок.

ИСТОЧНИК KP.RU