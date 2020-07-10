Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи

10 Июль 2020 2020-07-10T17:03:04+03:00

До сих пор в Алтайском крае официально не был открыт ни один пляж. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае разрешили работать пляжам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По указу губернатора Виктора Томенко допускается начало работы тех мест, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено заботой о безопасности жителей края, которые часто купаются в несанкционированных местах.

Напомним, в этом году на воде погибли уже 20 детей, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. До сих пор в Алтайском крае официально не был открыт ни один пляж.

В регионально МЧС напоминают, что купаться следует только в специально оборудованных местах. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU