Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи
В Алтайском крае разрешили работать пляжам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По указу губернатора Виктора Томенко допускается начало работы тех мест, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено заботой о безопасности жителей края, которые часто купаются в несанкционированных местах.
Напомним, в этом году на воде погибли уже 20 детей, это в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. До сих пор в Алтайском крае официально не был открыт ни один пляж.
В регионально МЧС напоминают, что купаться следует только в специально оборудованных местах. Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте.
ИСТОЧНИК KP.RU