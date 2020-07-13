2020-07-13T13:16:18+03:00
Общество

Без горячей воды из-за ремонтов в контуре ТЭЦ-2 остаются 36 домов

Работы завершат в течение недели
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Специалисты Сибирской генерирующей компании продолжают устранять сложные повреждения тепловых сетей после опрессовки в контуре ТЭЦ-2 и завершают сверхнормативные объемы работ в рамках ремонтной программы. Горячая вода в 36 жилых домах, детском саду и школе, попавших в контур проведения работ, появится до конца недели.

Самый сложный участок работ находится в центре города в районе улицы Димитрова и проспекта Социалистического. Там ведется перекладка 980 метров теплосети. Работы выполняются в том числе на территории детского сада, а рядом пролегает большое количество коммуникаций, в том числе газовых. Работы планируется завершить не позднее 20 июля. Горячее водоснабжение по этой трубе получают 19 многоквартирных домов, в которых проживают 563 человека.

Пяти многоквартирным домам на ул. 80 Гвардейской дивизии, в которых проживают 789 горожан, горячая вода будет возвращена не позднее 15 июля. Здесь ведутся работы по реконструкции участка тепловой сети 1962 года постройки. На этом объекте энергетики обновят 350 метров тепловых сетей диаметром 125 мм и 150 мм. После вскрытия канала, специалисты СГК провели дополнительную оценку масштаба работ, в связи с чем были вынуждены увеличить время, необходимое для завершения ремонта.

Подробнее о сроках подключения домов к ресурсу можно узнать на карте.

Отметим, что сегодня, 13 июля, началась опрессовка тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Этот этап продлится до 20 июля. Затем, до 3 августа, будут вестись работы по ремонту тепловых сетей в этом контуре.

Энергетики приносят свои извинения за неудобства. Ремонт тепловых сетей – важнейший этап подготовки городского хозяйства к следующей зиме. Специалисты компании делают все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт жителям при производстве работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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