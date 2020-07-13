Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 126

13 Июль 2020 2020-07-13T11:56:59+03:00

Еще четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года увеличилось еще на четыре случая и составило 126.

По данным оперативного штаба региона, установлено, что один случай гибели пациента связан непосредственно с заражением коронавирусом, а три – с иными причинами.

- Из общего числа умерших – в 53 случаях причина смерти – COVID-19, в 70 – иные причины. Три случая находятся на экспертизе, - сообщают в оперштабе.

На сегодняшний день в госпиталях продолжают лечение 2070 человек. Из них тяжелобольных – 98. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 26 пациентов. Выздоровели и выписались 3860 (за минувшие сутки 37). Под наблюдением медиков и на самоизоляции остаются 2333 человека. Сняли с контроля более 34 тысяч человек.

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По данным оперативного штаба, из вновь выявленных случаев большой прирост дали Барнаул – 85 человек, Рубцовск – 39 и Бийск – 21 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU