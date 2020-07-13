2020-07-13T09:28:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 6056

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2020 года
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае лечение от коронавируса продолжают 2070 человек.В Алтайском крае лечение от коронавируса продолжают 2070 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 13 июля 2020 года увеличилось на 235 случаев и составило 6056.

По данным оперативного штаба, из вновь выявленных случаев большой прирост дали Барнаул – 85 человек, Рубцовск – 39 и Бийск – 21. В остальных территориях показатели значительно ниже. Так в Камне-на-Оби -14, Новоалтайске – девять, Михайловский район – 7, Локтевский, Ребрихинский, Тальменский районы – по пять случаев, Баевский и Бийский – по четыре, Залесовский, Павловский и Панкрушихинский районы – по три случая. В Белокурихе, Кулундинском, Первомайском, Поспелихинском, Тюменцевском, Топчихинском, Смоленском, Троицком, Шипуновском районах и в Славгороде – по два заболевших. В Егорьевском, Кытмановском, Немецком национальном, Рубцовском, Угловском, Курьинском и Усть-Пристаньском районах, а также в Заринске – по одному инфицированному.

Тем временем выздоровели 37 взрослых пациентов (общее – 3860), а скончались четыре. Из них непосредственно от COVID-19 – один человек. Остальные отнесены к иным причинам. Лечение продолжают 2070 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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