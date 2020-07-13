Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года составило 3860

13 Июль 2020 2020-07-13T11:07:10+03:00

В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26 пацинетов Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 13 июля 2020 года увеличилось еще на 37 человек и составило 3860.

Как сообщает оперативный штаб региона, все 37 выздоровевших за минувшие сутки – это взрослые пациенты. Всего же с момента начала госпитализации ковидных инфицированных из больниц были выписаны 3860 человек (3484 взрослых и 376 детей). На лечении остаются 2070 человек. Из них 98 – тяжелобольных, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26. На сегодняшний день загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет 76%.

- Под меднаблюдением и на самоизоляции остаются 2333 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 34184 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 239357 человек, - сообщает оперштаб.

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Из вновь выявленных случаев большой прирост дали Барнаул – 85 человек, Рубцовск – 39 и Бийск – 21 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU