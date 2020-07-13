Суды Бийска завалены протоколами на автоперевозчиков

13 Июль 2020 2020-07-13T07:47:21+03:00

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В судах Бийска находятся 15 протоколов за нарушение масочного режима со стороны автоперевозчиков.

Вместе с тем, масочный режим нарушают не только экипажи автобусов, но и пассажиры, особенно остро проблема встает в час пик, когда концентрация людей в салонах вырастает в разы – ни о какой дистанции речи не идет.

И все же, справедливости ради, экипажи вновь вспомнили о средствах индивидуальной защиты только пару дней назад – в тот период, когда в крае начали фиксироваться высокие цифры заболеваемости. На сегодняшний день, по данным «Бийского рабочего», в отношении водителей и кондукторов составлены 17 протоколов, из них 15 уже направлены в суд.

- Мы контролировать в полном объеме действия экипажей физически не можем, - говорит автопредприниматель Бийска Виталий Зубцов, - я не могу находиться весь день в автобусе и следить, чтобы водитель и кондукторы носили маски. Да, я как работодатель, тоже несу ответственность, но логичнее было бы не протоколами выписывать, а действовать какими-то профилактическими мерами – рейды устраивать, людям доносить… Один водитель едет без маски, так и 30 пассажиров от него не отстают – в масках никого! Что опаснее? Водитель даже не контактирует напрямую с пассажирами.

В некоторых городах Сибири водители идут на принцип – не пускают в салон пассажиров без масок. Однако в Бийске такое невозможно. По мнению одной из автопредпринимателей, на условиях анонимности, в наукограде и так есть проблемы с пассажиропотоком, а если еще запрещать заходить в салон, тогда выручка упадет в разы. Раздавать маски бесплатно тоже не выгодно, а продавать они не имеют права. Выход только один – на личном опыте показывать пример и напоминать пассажирам о масках.

ИСТОЧНИК KP.RU