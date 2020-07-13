2020-07-13T05:54:23+03:00
Общество

Алтайские заключенные сделают стулья для студентов

Стоимость заказа составит 800 тыс. рублей
Иван ОЛЕКСЮК
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И заключенные при деле, и студентам радость.И заключенные при деле, и студентам радость.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские заключенные изготовят стулья для Барнаульского юридического института МВД. Их можно будет использовать в помещениях общественного питания, курсантских столовых и образовательных заведениях.

- В рамках заключенного договора между ЛИУ-1 и БЮИ будут изготовлены стулья на металлическом каркасе с мягкой сидушкой. Общая стоимость продукции – около 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что лечебно-исправительное учреждение №1 располагает рабочей силой и производственным оборудованием. В ЛИУ-1 налажено производство мебели, дерево- и металлообработка, а также другие виды деятельности, - сообщает ведомство.

Ранее пресс-служба УФСИН сообщала об открытии автомастерское, в которое заключенные будут ремонтировать автомобили.

Деятельность участка автосервиса сертифицирована, умельцы с зоны выполняют работы любой сложности. Всего на сервисе работают 22 заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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