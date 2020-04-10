Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан

10 Апр 2020 2020-04-10T10:38:31+03:00

В автосервисе при ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю закупили новое оборудование

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Для автосервиса при ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю закупили новое оборудование. Обслуживают автомобили жителей города отбывающие наказание заключенные.

Деятельность участка автосервиса сертифицирована, умельцы с зоны выполняют работы любой сложности. Всего на сервисе работают 22 заключенных.

- Новое оборудование закуплено и установлено в автосервисе в конце 2019 года: это шиномонтажные станки, станок для балансировки колес автомототранспортных средств, подъемник 4-стоечный и стенд сход-развал, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Осужденные, трудоустроенные в автосервисе, имеют соответствующее образование автослесаря или автомеханика. Профессию они получили на свободе, либо в профессиональном образовательном учреждении при колонии.

Воспользоваться услугами автосервиса ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю могут все желающие граждане. Чтобы попасть на автосервис, придется пройти досмотр, но сотрудники уверяют, это не доставит неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU