2020-04-10T10:38:31+03:00
Общество

Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан

В автосервисе при ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю закупили новое оборудование
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Автосервис при ЛИУ-1 УФСИНАвтосервис при ЛИУ-1 УФСИН
Изменить размер текста:

Для автосервиса при ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю закупили новое оборудование. Обслуживают автомобили жителей города отбывающие наказание заключенные.

Деятельность участка автосервиса сертифицирована, умельцы с зоны выполняют работы любой сложности. Всего на сервисе работают 22 заключенных.

- Новое оборудование закуплено и установлено в автосервисе в конце 2019 года: это шиномонтажные станки, станок для балансировки колес автомототранспортных средств, подъемник 4-стоечный и стенд сход-развал, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Осужденные, трудоустроенные в автосервисе, имеют соответствующее образование автослесаря или автомеханика. Профессию они получили на свободе, либо в профессиональном образовательном учреждении при колонии.

Воспользоваться услугами автосервиса ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю могут все желающие граждане. Чтобы попасть на автосервис, придется пройти досмотр, но сотрудники уверяют, это не доставит неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер в пьяном угаре забил до смерти тростью собственного отца
Недвижимость алтайских должников по ипотеке массово выставляют на торги
Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан
Волонтеры АлтГТУ помогают осваивать дистанционные технологии
Студенты АлтГТУ - в числе победителей международной олимпиады
В Барнауле 11 апреля продезинфицируют весь проспект Ленина из-за коронавируса
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
В Барнауле откроется специальный госпиталь для детей, заболевших коронавирусом
Жителям Алтайского края Почта России доставит заказные письма онлайн
Стало известно, как может выглядеть новый квартал у ТЦ «Волна» в Барнауле
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам
На Алтае мужчина в запое украл сумку с вещами на 39 тысяч рублей
Жители Алтайского края смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 апреля 2020: улицы города продолжают обрабатывать
Белокуриха терпит из-за коронавируса многомиллионные убытки
Алтайским больницам, которые борются с коронавирусом, выделили новые машины
Барнаульцы могут попросить матпомощь на продукты и лекарства
Алтайский малый и средний бизнес будет платить меньше по страховым взносам
Замначальника Алтайской таможни обвиняют в незаконной охоте на лося
Газовые баллоны раскатились по дороге в Барнауле в результате ДТП
Больницы в Барнауле для больных коронавирусом: детей будут отправлять в Центр охраны материнства и детства
Барнаулец вместо драхмы несколько раз купил пустоту
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 апреля 2020: трое новых зараженных
Вице-мэр Барнаула Сергей Демин останется под стражей в СИЗО