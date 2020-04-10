Алтайские заключенные будут ремонтировать машины горожан
Для автосервиса при ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю закупили новое оборудование. Обслуживают автомобили жителей города отбывающие наказание заключенные.
Деятельность участка автосервиса сертифицирована, умельцы с зоны выполняют работы любой сложности. Всего на сервисе работают 22 заключенных.
- Новое оборудование закуплено и установлено в автосервисе в конце 2019 года: это шиномонтажные станки, станок для балансировки колес автомототранспортных средств, подъемник 4-стоечный и стенд сход-развал, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Осужденные, трудоустроенные в автосервисе, имеют соответствующее образование автослесаря или автомеханика. Профессию они получили на свободе, либо в профессиональном образовательном учреждении при колонии.
Воспользоваться услугами автосервиса ЛИУ-1 УФСИН России по Алтайскому краю могут все желающие граждане. Чтобы попасть на автосервис, придется пройти досмотр, но сотрудники уверяют, это не доставит неудобств.
ИСТОЧНИК KP.RU