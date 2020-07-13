Алтайские выпускники 13 июля напишут ЕГЭ по физике и истории

13 Июль 2020 2020-07-13T05:16:52+03:00

Сегодня выпускники сдают ЕГЭ по физике и истории Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле их выбрали 866 и 722 человека соответственно

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В понедельник, 13 июля, алтайские выпускники напишут Единый государственный экзамен по физике и истории.

В частности в Барнауле экзамен по физике выбрали 866 человек. Для них подготовлены 15 пунктов проведения. Этот вид испытаний состоится из двух частей и 32 заданий. Для того, чтобы их решить у ребят будет почти четыре часа.

Историю предпочли сдавать значительно меньше выпускников – 722 человека. Их распределят по 14 пунктам проведения экзамена, сообщает пресс-центр администрации города.

- Экзамен состоит из двух частей и 25 заданий, на которые выпускникам также дается 3 часа 55 минут, - сообщает источник.

Напомним, в этом году из-за сложившейся ситуации связанной с пандемией, ЕГЭ сдают только те выпускники, которые планируют поступать в вузы.

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ИСТОЧНИК KP.RU