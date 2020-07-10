2020-07-10T09:24:01+03:00
Общество

Форум АТР в Алтайском крае пройдет в сентябре

Регистрация на первую смену идет до 15 августа
Татьяна ГЕЙНРИХ
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АТР - это молодежный образовательный форум.АТР - это молодежный образовательный форум.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Молодежный форум АТР в Алтайском крае пройдет только осенью. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых в ходе пресс-конференции 10 июля.

В прошлом году он проходил в начале июня. Теперь из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом его пришлось перенести. Впервые форум пройдет в две смены. Первая смена 12-17 сентября 2020 года объединит направления «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство», в которые войдут десять площадок. Также на первой смене пройдет Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Вторая смена состоится 18-21 сентября года по направлению «АТР-трудовой: Труд – Экономика – Развитие» и объединит студенческие отряды Сибирского федерального округа.

На форум приглашают участников в возрасте от 18 до 30 лет. Им необходимо оставить заявку на сайте. Регистрация на первую смену форума закончится 15 августа, на вторую - 1 сентября. Отбор пройдет на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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