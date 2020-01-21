Экс-главу Рубцовска будут судить за мошенничество

21 Янв. 2020 2020-01-21T04:17:31+03:00

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В мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения обвиняется бывший глава Рубцовска Владимир Ларионов. Об этом сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что в 2013 году был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей между муниципальным унитарным предприятием «Рубцовские тепловые сети» и одним из обществ с ограниченной ответственностью.

Из-за того, что обязанности не были выполнены, у МУП «РТС» зафиксировали задолженность. О ней экс-глава администрации знал. В дальнейшем он убедил директора общества предать ему деньги за содействие в выплате задолженности. В итоге этих действий в руках чиновника оказалось больше 1,1 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Сейчас на имущество экс-главы Рубцовска наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU