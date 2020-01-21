2020-01-21T04:17:31+03:00
Общество

Экс-главу Рубцовска будут судить за мошенничество

Своей вины Ларионов не признал
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения обвиняется бывший глава Рубцовска Владимир Ларионов. Об этом сообщают в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

В ходе следствия выяснилось, что в 2013 году был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей между муниципальным унитарным предприятием «Рубцовские тепловые сети» и одним из обществ с ограниченной ответственностью.

Из-за того, что обязанности не были выполнены, у МУП «РТС» зафиксировали задолженность. О ней экс-глава администрации знал. В дальнейшем он убедил директора общества предать ему деньги за содействие в выплате задолженности. В итоге этих действий в руках чиновника оказалось больше 1,1 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый не признал свою вину. Тем не менее следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Сейчас на имущество экс-главы Рубцовска наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помочь южным районам после метели предложил председатель АКЗС
В Барнауле капитально отремонтируют Дворец молодежи
Экс-главу Рубцовска будут судить за мошенничество
В Барнауле за день экологической акции собрали больше 350 елок
Экс-глава Рубцовска снова отправится на скамью подсудимых
Барнаульцы совершили более 82 тысячи поездок на общественном транспорте за год
Глава алтайского села уволился после того, как помог сельчанам выбраться из снежного плена
В Барнауле пропала женщина в черных бурках
Фестиваль «Сибирская масленица» пройдет 29 февраля
Учащиеся из Барнаула помогут пенсионерам очистить частные дома от снега
Барнаулу понадобится новый мусорный полигон через три года
Барнаул сковали многочасовые пробки
Портфель ВТБ Факторинг достиг рекордных для рынка 250 млрд рублей
Барнаульцам разрешили бесплатно привозить свой снег на полигон
Виктор Томенко назначил нового министра промышленности Алтайского края
В Алтайском крае остаются закрытыми пять трасс
Родители пожаловались на плохое питание, холод и трещины в барнаульской школе
Алтайский техуниверситет приглашает принять участие в конкурсе «Наука в объективе»
«Зачем?!»: барнаульцы требуют вернуть паровозик на теплокамеру в центре города
Хоккеисты «Динамо-Алтай» обыграли «Чебоксары»
На Алтае муж душил жену из-за отсутствия уборки в доме
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы
В Алтайском крае остаются частично закрытыми 10 трасс
«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле
В Алтайском крае ограничено движение на шести дорогах