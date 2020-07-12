2020-07-12T12:03:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 июля 2020 года составило 122

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 12 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Смерть последних двух пациентов напрямую не связана с инфекциейСмерть последних двух пациентов напрямую не связана с инфекциейФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае по данным на 12 июля 2020 года увеличилось на 2 и составило 122. Эксперты установили, что смерть последних двух пациентов напрямую не связана с инфекцией.

Как сообщает региональный оперштаб по профилактике распространения ковида, всего на сегодняшний день скончалось 122 человека. Установлено, что в 52 случаях смерть наступила из-за COVID-19, в 67 – по иным причинам. Еще три случая сейчас находятся на экспертизе, причины смерти озвучат позже.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрирован уже 5821 случай заражения коронавирусом. В регионе 97 тяжелобольных пациентов, 25 из них подключены к искусственной вентиляции легких. В большинстве случаев, по-прежнему, болезнь проходит бессимптомно.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 2398 человек. Обследовано на коронавирус в крае более 236,5 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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