Коронавирус в Алтайском крае на 12 июля 2020: Почти 100 человек в тяжелом состоянии

Согласно сводке оперативного штаба по состоянию на 12 июля 2020 года в Алтайском крае и Барнауле почти 100 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 25 на аппарате ИВЛ. Толкьо за сутки было выявлено 228 заболевших.

Есть небольшое снижение – за 24 часа прирост зараженных коронавирусом снизился на 12 человек, скончался один человек (днем ранее погибших было двое). Общее число зараженных на сегодня составляет 5589 человек, выздоровели 3791. Под меднаблюдением и на самоизоляции- 2577 человек.

Данные на 23.00 11июля. Фото: Яндекс.Коронавирус

Чтобы сдержать распространение инфекции в регионе решили ужесточить действующий масочный режим и запретить обслуживать людей без масок в магазинах, аптеках и общественном транспорте. Это связано с тем, что предыдущие распоряжения и призывы властей в большинстве случаев жителями игнорировались.

- Всем нам необходимо стать более ответственными и осторожными, не допустить дальнейшего распространения инфекции, максимально обезопасить себя и окружающих. Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий, - обратился к барнаульцам мэр Вячеслав Франк.

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