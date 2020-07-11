2020-07-11T10:47:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае на 12 июля 2020: Почти 100 человек в тяжелом состоянии

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае и Барнауле на 12 июля
Иван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус на АлтаеКоронавирус на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно сводке оперативного штаба по состоянию на 12 июля 2020 года в Алтайском крае и Барнауле почти 100 человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 25 на аппарате ИВЛ. Толкьо за сутки было выявлено 228 заболевших.

Есть небольшое снижение – за 24 часа прирост зараженных коронавирусом снизился на 12 человек, скончался один человек (днем ранее погибших было двое). Общее число зараженных на сегодня составляет 5589 человек, выздоровели 3791. Под меднаблюдением и на самоизоляции- 2577 человек.

Данные на 23.00 11июля. Фото: Яндекс.Коронавирус

Данные на 23.00 11июля. Фото: Яндекс.Коронавирус

Чтобы сдержать распространение инфекции в регионе решили ужесточить действующий масочный режим и запретить обслуживать людей без масок в магазинах, аптеках и общественном транспорте. Это связано с тем, что предыдущие распоряжения и призывы властей в большинстве случаев жителями игнорировались.

- Всем нам необходимо стать более ответственными и осторожными, не допустить дальнейшего распространения инфекции, максимально обезопасить себя и окружающих. Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий, - обратился к барнаульцам мэр Вячеслав Франк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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