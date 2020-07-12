В Барнауле с 12 июля перекрыли участок шоссе Ленточный бор

12 Июль 2020 2020-07-12T11:06:16+03:00

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В Барнауле с сегодняшнего дня, 12 июля, перекрыли участок шоссе Ленточный бор. Как уже ранее сообщали в городской администрации, там будут проводить реконструкцию.

До конца года будет ограничено движение транспорта на участке от Южного тракта до моста через реку Барнаулка. На время ремонт автобусы и маршрутки будут двигаться по следующим схемам:

- №29: …улица Аванесова, улица Ломоносова, улица Фомина, улица Ляпидевского, Змеиногорский тракт, улица Аванесова, улица Мамонтова, улица Челюскинцев, улица Загородная, улица Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.

- №51, №59: …. Южный тракт, Змеиногорский тракт, улица Аванесова, улица Мамонтова, улица Челюскинцев, улица Загородная, улица Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршрутам.

- №126: … Змеиногорский тракт, улица Аванесова, улица Мамонтова, улица Челюскинцев, улица Загородная, улица Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.

- №119: … Змеиногорский тракт, Южный тракт, Лесной тракт, улица Ржевская, улица Радужная, улица Весенняя, улица Дальняя, улица Трактовая, Павловский тракт, улица Власихинская, улица Малахова, далее по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU