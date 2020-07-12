2020-07-12T08:36:33+03:00
Происшествия

Барнаульцы устроили жесткую драку в маршрутке

В ситуации уже разбирается полиция
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Барнаульцы устроили жесткую драку в маршруткеБарнаульцы устроили жесткую драку в маршрутке
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Вчера, 11 июля, в барнаульской маршрутке №41 произошла драка между тремя пассажирами. Как рассказал очевидец в паблике «Инцидент Барнаул», один из участников побоища сам спровоцировал своих соперников.

- Конфликт произошёл из-за того, что парень, который сидел спереди, начал обзывать молодых людей и показывать им нецензурные жесты. После этого молодые люди поднялись, и завязалась потасовка, - отмечает свидетель происшествия.

Не исключено, что во время конфликта мужчина был не трезв: на видеокадрах он держит в руке бутылку, которая при первых же ударах благополучно расплескивается по всей маршрутке. При этом, водитель не стал выяснять, кто прав, а кто виноват, и выгнал всех драчунов. Уточняется, что с ними были девушка и ребенок, которому на вид около 6 лет.

Сообщение о драке уже зарегистрировано в городской полиции, устанавливаются обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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