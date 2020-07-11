2020-07-11T08:14:01+03:00
Общество

В Барнауле водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей

Он сел за руль в нетрезвом виде
Иван ОЛЕКСЮК
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Он выпил за рулем бутылку коньяка.Он выпил за рулем бутылку коньяка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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39-летний житель Барнаула заплатит 200 тыс. рублей за езду в нетрезвом виде. Решение вынес Центральный районный суд по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело расследовалось отделом дознания отдела полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу.

- В конце 2019 года он сел за руль автомобиля, обнаружил в салоне бутылку коньяка, которую выпил, после чего поехал в один из автомобильных магазинов города за запчастями для машины супруги. После его покупки работники магазина проявили бдительность, увидев по камерам видеонаблюдения, что покупатель, приобретавший у них товар в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля и попытался выехать со стоянки, и сообщили о данном факте в правоохранительные органы. В результате нетрезвый водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД, прибывшими по вызову, - рассказала помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова.

На тот момент у водителя уже имелись штрафы за пьяную езду в 2017 году, срок административного наказания на от момент еще не истек.

В суде мужчина не смог пояснить причину своего поведения, однако сообщил, что намерен пройти курс лечения от алкоголизма, поскольку является директором серьезной фирмы и осознал недопустимость езды за рулем в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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