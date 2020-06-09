2020-06-09T08:48:49+03:00
Экономика

В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке

Три компании одновременно установили одинаковые закупочные цены
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
С января у трех компаний полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока.С января у трех компаний полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Алтайское краевое УФАС возбудило первое дело по сговору на рынке закупа молока. Нарушения заподозрили после проверок, которое провели после жалоб владельцев личных подсобных хозяйств Курьинского района на существенное снижение закупочных цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что одновременно установили одинаковые закупочные цены на сырое молоко в районе Барнаульский молочный комбинат, «Агротрейд-Катунь» (Михайловский район) и СМК (Томская область). Это произошло с января по май 2020 года.

С января у этих компаний полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока. До 1 апреля здесь действовала цена в 21 рубль за литр. А 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 руб. за литр, с 1 мая – до 18 руб., а с 16-го мая цена установилась в размере 17 руб. за литр.

В управлении считают, что компании сознательно отказались от самостоятельной политики формирования цен. Тем самым они нарушили закон «О защите конкуренции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора
В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке
Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома