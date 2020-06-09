В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:48:49+03:00

С января у трех компаний полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Алтайское краевое УФАС возбудило первое дело по сговору на рынке закупа молока. Нарушения заподозрили после проверок, которое провели после жалоб владельцев личных подсобных хозяйств Курьинского района на существенное снижение закупочных цен на молоко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оказалось, что одновременно установили одинаковые закупочные цены на сырое молоко в районе Барнаульский молочный комбинат, «Агротрейд-Катунь» (Михайловский район) и СМК (Томская область). Это произошло с января по май 2020 года.

С января у этих компаний полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока. До 1 апреля здесь действовала цена в 21 рубль за литр. А 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 руб. за литр, с 1 мая – до 18 руб., а с 16-го мая цена установилась в размере 17 руб. за литр.

В управлении считают, что компании сознательно отказались от самостоятельной политики формирования цен. Тем самым они нарушили закон «О защите конкуренции».

ИСТОЧНИК KP.RU