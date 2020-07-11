В Рубцовске задержали двух женщин за хранение наркотиков
В Рубцовске задержали двух женщин, у которых при себе обнаружились пакетики с наркотическим веществом. Согласно проведенному исследованию, это оказалась так называемая «Скоростью», по одному грамму в каждом пакете.
- Задержанные 1983 и 1992 годов рождения приобрели наркотик через сайт в интернете, после чего забрали его в спрятанных тайниках-закладках, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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