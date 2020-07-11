2020-07-11T11:04:15+03:00
Происшествия

В Рубцовске задержали двух женщин за хранение наркотиков

У них были пакетики со «Скоростью»
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
По факту возбудили уголовное делоПо факту возбудили уголовное делоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Рубцовске задержали двух женщин, у которых при себе обнаружились пакетики с наркотическим веществом. Согласно проведенному исследованию, это оказалась так называемая «Скоростью», по одному грамму в каждом пакете.

- Задержанные 1983 и 1992 годов рождения приобрели наркотик через сайт в интернете, после чего забрали его в спрятанных тайниках-закладках, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте также

На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка

31 декабря 2019 года в селе Онгудай 54-летний житель, подвыпив, пришел на разборки к соседу по поводу давней ссоры из-за границ смежных земельных участков, на которых размещены их дома (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае будут судить сотрудника колонии за неоправданное применение газа
В Рубцовске задержали двух женщин за хранение наркотиков
Мэр Барнаула о ситуации с коронавирусом: «Только за последние 10 дней заболело более 600 человек»
На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 11 июля 2020: 120
В Барнауле мошенники похитили более 400 тысяч рублей, отгрузив не существующий сахар
Губернатор Алтайского края разрешил открыть пляжи
В Алтайском крае перестанут обслуживать клиентов без масок
В Алтайском крае школьные линейки 1 сентября проведут в другом формате
В Алтайском крае рецидивист убил женщину черенком от топора
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 119
На Алтае пьяный мотоциклист столкнулся с 5-летним велосипедистом