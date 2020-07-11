На Алтае мужчина пытался убить соседей из-за границ земельного участка

11 Июль 2020 2020-07-11T08:27:20+03:00

Он выстрелил девять раз из ружья, но, к счастью, не попал

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Диву даешься, что происходит с людьми, когда речь заходит о границах земельного участка – стреляют, устраивают поножовщину, дерутся. Последний пример из Республики Алтай.

31 декабря 2019 года в селе Онгудай 54-летний житель, подвыпив, пришел на разборки к соседу по поводу давней ссоры из-за границ смежных земельных участков, на которых размещены их дома. С собой он прихватил ружье. Зайдя к соседям в дом, мужчина направил ствол в сторону потерпевшего и пообещал убить после чего, ударил его прикладом.

- Вернувшись на территорию своего домовладения, разъяренный мужчина увидел, что из дома соседа вышел сын последнего, после чего злоумышленник произвел в направлении потерпевшего не менее 9 прицельных выстрелов, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством. Однако потерпевшему удалось укрыться в доме. После чего о случившемся было сообщено в полицию. Прибывшие сотрудники усмирили разбушевавшегося мужчину, он был задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщает региональный Следственный комитет.

В итоге против него возбудили уголовное дело по статьям ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU