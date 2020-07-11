На Алтае будут судить сотрудника колонии за неоправданное применение газа

11 Июль 2020 2020-07-11T12:45:43+03:00

Он применил его в отношении заключенного

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В Республике Алтай будут судить сотрудника колонии за применение следоточивого газа в отношении заключенного без достаточных на то причин.

Как пишет региональный Следком, это произошло утром 17 января этого года в Майме в одном из зданий Исправительной колонии № 1. Газ применил младший инспектор группы надзора отдела безопасности, являясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, находившийся при исполнении.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в республике было возбуждено уголовное дело против бывшего начальника исправительной колонии №2. Его заподозрили в содействии выдачи ложной положительной характеристики одному из лидеров банды “Севастопольские”.

ИСТОЧНИК KP.RU