Экс-начальника алтайской колонии подозревают в помощи одному из лидеров банды “Севастопольские”

Бывшего начальника исправительной колонии №2 в Республике Алтай заподозрили в помощи в выдаче ложной положительной характеристики одному из лидеров банды “Севастопольские”. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает Следком региона.

По предварительным данным, в мае 2015 года начальник исправительной колонии № 2 регионального УФСИН, превышая свои должностные полномочия, давал незаконные указания подчиненным. Он просил их писать положительные характеристики, объявлять благодарности и снимтаь ранее наложенных взыскания в отношении одного из лидеров банды «Севастопольские». Все это делалось для того, чтобы осужденный могу направить в суд в суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения.

В итоге так и произошло. В мае 2015 года по ходатайству на основании сфальсифицированный положительной характеристики суд вынес решение о переводе авторитета из колонии общего режима в колонию-поселение.

Отметим, что глава ОПГ отбывал наказание в этой колонии с декабря 2011 года за совершение бандитизма и серии убийств. Он был злостным нарушителем режима содержания.

– Вышеуказанный факт противоправных действий должностного лица выявлен благодаря слаженному взаимодействию следственных органов следственного управления и оперативных служб УФСБ России по Республике Алтай, комплексу эффективно проведенных последними оперативно-розыскных мероприятий, – отмечают в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу о превышении должностных полномочий продолжают сбор и фиксацию доказательств. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

Что известно о группировке “Севастопольские”

Как ранее сообщала “Комсомольская Правда”, практически все участники этой группировки занимались бизнесом.

– Можно сказать, что в то время создание банды – была мера вынужденная, чтобы обезопасить себя, – пояснили «КП» следователи. – Дело в том, что в середине 90-х глава группировки «Жилка» Хайдар Закиров стал собирать под себя более мелкие группировки. Нашлись и те, кто отказался иметь с ним дело. В будущем они вошли в состав банды «Севастопольские». Среди них – участники ОПГ «Низы», «Грязь», «Слобода», «56-й квартал», «бригада Ильфатея», «Чайники». В большей степени люди просто хотели защитить себя, свои семьи, свой бизнес, потому что Закиров приказал «уничтожать конкурентов вместе с семьей».

В итоге защита ради собственного спасения обернулась созданием одной из мощнейших группировок Казани. Однако сами лидеры банды жили вместе с семьями в Москве в гостиничном комплексе «Севастополь». Отсюда и пошло название группировки.

Преступления банды относятся к 90-м годам. На их совести смерть нескольких человек, покушения на людей, похищения и хранение оружия.

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