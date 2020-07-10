2020-07-10T12:19:25+03:00
Происшествия

На Алтае пьяный мотоциклист столкнулся с 5-летним велосипедистом

Мальчика госпитализировали
САНТАЛОВ Константин
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ДТП на Алтае.ДТП на Алтае.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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В Республике Алтай вечером 9 июля произошло ДТП, в котором пострадал 5-летний велосипедист, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла 18:30 часов в Майминском районе, около дома № 12 на улице Молодежной в селе Верх-Карагуж. 23-летний местный житель управлял мотоциклом Racer и наехал на 5-летнего велосипедиста.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог. Ребенок выехал на проезжую часть перед близко движущимся транспортным средством. В результате аварии мальчик получил травмы, его госпитализировали в Республиканскую детскую больницу.

В ходе разбирательства установлено, что водитель мотоцикла сел за руль пьяным и не имел права управления.

– В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами), – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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