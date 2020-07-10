В Барнауле вновь дезинфицируют общественные места

10 Июль 2020 2020-07-10T08:51:47+03:00

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В Барнауле вновь приступили к очередной дезинфекции уличных мест. Как сообщает пресс-служба мэрии, в план работ включена 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода, 626 остановочных павильонов.

9 июля продезинфицировали подземные пешеходные переходы на площади Октября и на Павловском тракте в районе остановок «Мастерские» и «Панфиловцев». Также обработаны остановки в микрорайоне ВРЗ.

Также 10 июля на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса в Барнауле поднимут вопрос о необходимости дезинфекции улиц.

Напомним, в июне комитет по дорожному хозяйству при администрации Барнаула досрочно разорвал соглашение на санитарную обработку улиц и автобусных остановках в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Сейчас работы по дезинфекции выполняет работы по дезинфекции выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива».

ИСТОЧНИК KP.RU