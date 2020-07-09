В центре Барнаула из-за сильного ливня и урагана отключился свет

9 Июль 2020 2020-07-09T18:10:41+03:00

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Сегодня, 9 июля, на Барнаул обрушился ураганный ветер с сильным ливнем. Ветер был такой силы, что снес часть кровли на электропровода, из-за чего в центре краевой столицы погас свет.

Как пишет «Барнаул 22», около 18:00 произошло воздушной линии электропередачи 110 киловольт. Причиной стало то, что на провода ЛЭП упала часть крыши с соседнего здания. Полчаса жители центральной части города находились без электроснабжения.

На месте работали специалисты службы Алтайского филиала Россети Сибирь.

Большая часть Барнаула оставалась без света буквально на секунду, но этого хватило, чтобы произошло короткое замыкание, из-за которого на проспекте Строителей произошла трамвайная пробка. По словам очевидцев, из-за кратковременного отключения света не работали и светофоры.

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ИСТОЧНИК KP.RU