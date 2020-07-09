2020-07-09T15:47:35+03:00
Общество

Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток

Такие прогноз делают синоптики края
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще как минимум трое сутокЖара и дожди будут "гостить" на Алтае еще как минимум трое сутокФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае в ближайшие трое суток сохранится жаркая и дождливая погода. Как сообщили в краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшие трое суток погода будет способствовать высокой пожароопасности.

Так, 10 июля в крае местами в предгорьях прогнозируют кратковременные дожди, грозы, а также ветер с возможными порывами до 15 метров в секунду. 11 и 12 июля станет чуть холоднее, а во время гроз порывы будут достигать до 19 метров в секунду. Дневная температура будет держаться от 29 до 31 градуса.

В ГУ МВЧ по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий неблагоприятной погоды. Спасатели напомнили, что при жаре увеличивается риск возникновения лесных и степных пожаров, а значит нужно помнить о правилах безопасности при обращении с огнем: не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на природе, не бросать непотушенные спички и сигареты, а также не позволять детям играть с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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