2020-07-07T07:54:45+03:00
Общество

В Алтайском крае могут ввести режим ЧС из-за засухи

33 района подтвердили факт критического снижения урожайности
САНТАЛОВ Константин
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Сельское хозяйство.Сельское хозяйство.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Режим ЧС из-за засухи могут ввести в Алтайском крае. Этот вопрос обсудили 6 июля во время видеосовещания аппарата правительства региона.

По данным алтайского ЦГМС, на всей территории Алтайского края наблюдаются опасные агрометеорологические условия - суховей, атмосферная и почвенная засуха. Уже 33 района подтвердили факт критического снижения урожайности, это на площади 750 тыс. гектаров.

На некоторых территориях одновременно зафикисровали несколько видов опасных агрометеоусловий, пишет пресс-служба правительства края.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил подготовить материалы и назначить проведение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, где одним из вопросов станет введение режима ЧС в крае из-за засухи.

Отметим, что посевная кампания завершилась и комплекс летних агротехнических мероприятий в крае идет опережающими темпами. Планы по посеву в регионе выполнены в полном объеме. Посевная площадь составила более 5,2 млн гектаров, в том числе яровой сев – 4,5 млн гектаров, пишет Минсельхоз региона.

Идет уход за посевами и кормозаготовка. Однако вызывает напряжение низкая продуктивность сельхозкультур из-за недостатка влаги. Об этом 3 июля сообщил Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства региона.

Он отметил, что хотя темпы кормозаготовительной кампании выше прошлогодних, есть риск особенно в степной зоне края неполной обеспеченности кормами животноводства как в коллективных хозяйствах, так и в частном секторе. Если анализировать количество осадков, прошедших за апрель-июнь, то выпало от 29 до 56% от среднемноголетних показателей. Дожди были локальными, по региону складывается неоднородная ситуация.

В региональном управлении МЧС сообщают, что в Алтайском крае с 7 по 8 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а местами по западу края чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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