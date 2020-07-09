В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки

9 Июль 2020 2020-07-09T13:10:32+03:00

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25 июля ко дню рождения Василия Шукшина в музее-заповеднике в Сростках откроют сразу две выставки: «Шукшин. Начало» и экспозицию заслуженного художника России, живописца и керамиста Юрия Капустина.

- Юрий Капустин - житель Москвы и Алтайского края, большой друг и нашего музея, и всех музеев нашего региона. Посетители выставки увидят работы художника, хранящиеся в фондах нашего музея и новые, – рассказала исполняющая обязанности директора, главный хранитель Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина Светлана Лабутина.

Всего на выставке представят около 50 работ художника в разных стилях. В том числе посетители смогут увидеть алтайские пейзажи.

- В запасниках музея много моих пейзажей, написанных именно в этом селе, мы сюда приезжали на этюды с барнаульскими художниками. Здесь все красиво, но с наскоку эту красоту не возьмешь, нужно потрудиться, чтобы ее передать. Эту красоту нужно обжить, обдумать. Одна из новых работ, которые я привез на эту выставку, - церковь в Бобровке, она заинтересовала своей отдаленностью, особостью, - отметил художник.

Выставки будут работать с учетом всех санитарно-эпидемических мер. Пускать в музей будут группами не более 5 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU