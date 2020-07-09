«На неведомых дорожках». Барнаульский скульптор создает уникальный фэнтези-парк

Хотите погулять по «Волшебной стране»? Выставка с таким названием открылась в Фирсово. Скульптор Александр Парфенов с помощью ландшафтного дизайнера Инны Целовальниковой создал среди экзотических растений таинственный сказочный мир, населенный причудливыми существами.

Недавно автор выставки вернулся из Новой Зеландии:

- Наработался там, в голове прояснилось, посвежело. И я приехал с большими силами. После каждой решенной задачи человек вырастает на величину этой задачи энергетически, - рассказывает Александр.

Скульптура волшебникаФото: Марина КОЧНЕВА

Неоднократный победитель многочисленных международных конкурсов ледовых и деревянных скульптур задумал создать на Алтае парк в стиле знаменитого Бруно Торфса.

- Это образец для всех, кто придумывает темы для парков. И мы оказались с ним на одной волне,- говорит Парфенов.

Его работы так же, как у знаменитого австралийца причудливы и обаятельны. При этом талантливый скульптор не выпиливает их из чурок-заготовок, сначала он видит этих персонажей, затаившимися в корягах, и будто помогает расколдоваться им, показаться миру.

Один из таких магических персонажей - очарованный черт, в восхищении обнявший цветок.

Скульптура ПарфеноваФото: Марина КОЧНЕВА

- Этого чертика я нашел в район Еланды,- вспоминает Александр. - Лежала большая, замысловатая коряга. Два года я смотрел на нее просто, ноги складывал, когда чай пил. Некоторые заготовки я специально под ноги складываю, чтобы они «назили», заставляли задумываться, что это такое. Мне все не хватало энергии, чтобы его увидеть в упор. А когда вернулся, как будто из-под воды вынырнул в какой-то новый слой. Так вот же он же есть, веточка к веточке выросли , чтобы быть этим персонажем. Это же очевидно!

Клуб в ФирсовоФото: Марина КОЧНЕВА

Там же в «Волшебной стране» Парфенова на территории «Дачного клуба» можно увидеть маленькую избушку на большой курьей ноге, дивных птиц, гордых восточных красавиц с изящным кувшином, и даже волшебников , мечтающих снова зажечь свою душу.