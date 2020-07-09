В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T12:33:41+03:00

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В Алтайском крае развернули дополнительно 246 коек для лечения больных коронавирусом. Для этого в крае открыли еще три ковидных госпиталя.

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов на совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на этой неделе начали работать дополнительные госпитали в Михайловском и Тальменском районах (по 20 коек в каждом). Там проходят лечение больные с легкой формой заболевания. Еще один госпиталь откроют в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения.

- С чем мы сегодня столкнулись, так это с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках - люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции, - цитирует Попова пресс-центр правительства края.

Напомним, на данный момент в Алтайском крае подтвержден 5121 случай заражения ковидом. При этом, за сутки 9 июля выявили 224 инфицированных. Это рекордное число за все время пандемии в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU