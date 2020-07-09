2020-07-09T12:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом

Такие меры приняли в связи с ростом числа зараженных
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Такие меры приняли в связи с ростом числа зараженныхТакие меры приняли в связи с ростом числа зараженныхФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае развернули дополнительно 246 коек для лечения больных коронавирусом. Для этого в крае открыли еще три ковидных госпиталя.

Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов на совещании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на этой неделе начали работать дополнительные госпитали в Михайловском и Тальменском районах (по 20 коек в каждом). Там проходят лечение больные с легкой формой заболевания. Еще один госпиталь откроют в Змеиногорском районе на базе инфекционного отделения.

- С чем мы сегодня столкнулись, так это с массовым пренебрежением к элементарным санитарным нормам. Мы видим отсутствие соблюдения масочного режима даже в поликлиниках - люди не думают, что могут находиться в небезопасных условиях. Отсутствие социального дистанцирования, в скученных пространствах пренебрежение масками, которые позволяют ограничить передачу инфекции, - цитирует Попова пресс-центр правительства края.

Напомним, на данный момент в Алтайском крае подтвержден 5121 случай заражения ковидом. При этом, за сутки 9 июля выявили 224 инфицированных. Это рекордное число за все время пандемии в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом
Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами
Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567
Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117
В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи