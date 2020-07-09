2020-07-09T08:46:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Перевалило за 5 тысяч число заболевших коронавирусом в Алтайском краеПеревалило за 5 тысяч число заболевших коронавирусом в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Перевалило за 5 тысяч число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года. За минувшие сутки в регионе было выявлено 224 инфицированных жителя. Общее число зараженных достигло 5121.

Как сообщает региональный Оперативный штаб, большая часть новых случаев обнаружена в Барнауле (плюс 94), Бийске (плюс 22) и Рубцовске (плюс 26). Среди районов лидерами по числу прироста за сутки стали Михайловский (плюс 13), Тальменский (плюс 12) и Локтевский (плюс 10).

Кроме того, в крае зарегистрировано еще четыре летальных исхода: один из пациентов скончался из-за инфекции, остальные – по иным причинам.

- Всего скончалось 117 человек, в том числе 50 случаев от COVID-19, 64 случая – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе, - передают в штабе.

Выздоровели за сутки 88 пациентов. За все время из больниц выписали 3567 пациентов.

На 9 июля на самоизоляции продолжают находиться 2127 человек. На наличие инфекции обследовано более 225 тысяч жителей края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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