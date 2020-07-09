2020-07-09T11:56:52+03:00
Общество

Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами

Он выплачивал зарплату медикам не в полном объеме
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Главврач барнаульской поликлиники лишился должностиГлавврач барнаульской поликлиники лишился должностиФото: Олег УКЛАДОВ
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Главного врача детской поликлиники Барнаула №9 Вячеслава Голдаева уволили по решению министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

Как сообщили в пресс-службе реготделения партии «Яблоко», медикам «необоснованно не выплачивались стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, премиальные вознаграждения, неверно рассчитывался районный коэффициент».

- На наш взгляд, выявленные нарушения при начислении зарплаты лишь вершина айсберга. В поликлинике только врачей и средних медицинских работников около двухсот человек, умножьте на восемнадцать, именно столько лет был главным врачом Голдаев и получится страшно подумать какая сумма, - подчеркнул председатель реготделения Александр Гончаренко.

Ранее в партию обратились четыре сотрудника организации и сообщили, что в поликлинике нарушают их права при начислении зарплаты. Двое из обратившихся были вынуждены покинуть место работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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