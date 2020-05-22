Доплаты медикам за Covid-19: кто и сколько получил на Алтае

Первые выплаты за работу в условиях пандемии алтайские врачи стали получать еще в начале мая. В Минздраве региона сообщают, что деньги перечисляют без проволочек. Это же подтверждают многие опрошенные нами сотрудники инфекционных госпиталей.

«Зарплатой за апрель довольны»

- Все обещанные доплаты за апрель мы получили,- говорит Асмик Акопян, заведующая инфекционным госпиталем на базе Центра материнства и детства в Барнауле.

По словам Оксаны Савиновой, старшей медсестры отделения реанимации и интенсивной терапии этого госпиталя, сотрудники своей зарплатой за апрель тоже остались довольны.

- На карточки нам перечислили именно те суммы, которые указаны в постановлениях Правительства РФ, - говорит Светлана. - Отдельно хочется поблагодарить руководство медицинского учреждения за стимулирующие выплаты буфетчицам и уборщицам!

- В среднем доплаты за апрель медицинским работникам детского ковидного госпиталя составили от 75 до 200 тысяч рублей - в зависимости от должности и квалификации, - сообщает Марина Галдина, пресс-секретарь Минздрава Алтайского края.

- Кроме того, за счет Центра охраны материнства и детства надбавки к заработным платам были начислены сотрудникам медицинского учреждения, которые не входят в федеральные списки. Водители, дезинфектор, кастелянши, работающие в детском инфекционном госпитале, также получили стимулирующие выплаты, равнозначные правительственным доплатам младшему медперсоналу, - отмечает главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов.

Довольны своей зарплатой и те врачи бийской «Скорой помощи», которые госпитализировали и оказывали помощь пациентам с коронавирусом.

- Мы получили все денежные средства в полном объеме, 17 мая выплатили сотрудникам, имеющим дело с Covid за апрель, и даже частично за май, – сообщил Алексей Карнаухов, главный врач «Скорой помощи» в Бийске. В цифрах это более полуторамиллионов рублей на 57 сотрудников.

Президентские выплаты за первую смену в апреле получили и в инфекционном госпитале в Камне-на-Оби.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Региональные выплаты еще не пришли»

Президентские выплаты за первую смену в апреле получили и в инфекционном госпитале в Камне-на-Оби.

- Они пришли на карточку 17 мая, - рассказала «Комсомолке» Наталья Ковалева, старшая медсестра инфекционного госпиталя № 2 в Камне-на-Оби. Врачи получили по 80 тысяч рублей, средний персонал по 50 тысяч рублей.

По 415-му Постановлению Правительства РФ выплаты, по словам Ковалевой, в их госпитале (на момент нашей беседы – 19 мая) еще не получали. Как объясняет руководство медорганизации, данные начисления будут позже, так как госпиталь начал работать со второй половины апреля.

- Я, например, как медсестра, за первую апрельскую смену должна получить 11 700 рублей, наверное, они тоже придут, но пока не было, - говорит Ковалева.

Сама Наталья находится безвылазно в госпитале уже около месяца - с 25 апреля.

- Устали, конечно,- поделилась медсестра,- очень хочется на улицу.

- Сегодня в крае за счет средств федерального бюджета по двум постановлениям правительства перечислены средства в 40 медицинских организаций для 1241 человека, - сообщил в пятницу, 15 мая, замминистра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Говорят: «Не положено»

Между тем в сети появляются комментарии медиков, которые работают с коронавирусными зараженными, но при этом, по их словам, не получили ни копейки выплат. В частности, такая жалоба, подписанная сотрудниками рубцовской больницы № 1, появилась недавно в соцсетях:

«Выезжали на осмотр к контактным работникам «Сибирь полиметаллов» Змеиногорского района. Их было изначально 39 человек, размещенных в гостинице «Алиса». Большая часть их оказалась инфицирована Covid-19 . Выявляли заболевших и отправляли в стационар! Работаем с апреля по середину мая, без выходных! Сегодня 18 мая. Выплаты за коронавирусные никто из нас не получил. Говорят, что нам не положено, так как мы не «Скорая» и не ковидный стационар. А теперь заставили наблюдать две недели за проходящими обсервацию перед заездом на рудник – около 70 человек, видимо, за минималку...»

В сети появляются комментарии медиков, которые работают с коронавирусными зараженными, но при этом, по их словам, не получили ни копейки выплат.Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный врач горбольницы № 1 Рубцовска Андрей Макин, комментируя эту жалобу 20 мая, сообщил «Комсомолке», что выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку за апрель в их больнице произведены в полном объеме. Их получили три фельдшера и три медсестры, оказывающие помощь пациентам с Covid (в апреле таких больных было трое, в мае – четырнадцать). Выплаты за май, по словам главного врача, будут начислены после получения денежных средств из Минздрава. В данном случае речь идет только о доплатах по 415-му Постановлению Правительства РФ. По словам Макина, президентских выплат сотрудникам их больницы действительно не положено, потому что, к сожалению, учреждение не является инфекционным госпиталем и не попадает под правительственное постановление.

На что жалуются в профсоюз?

- Вообще, у нас сегодня нет жалоб от врачей на выплаты, – говорит Ирина Смирнова, руководитель краевой организации профсоюзов здравоохранения. - Всем президентские и правительственные доплаты пришли. Есть, правда, жалобы от тех медиков, кому выплаты не положены. Вот, например, бийская бригада «Скорой помощи» звонит, говорит: «Как так, три бригады получили наших, а мы, четвертая, тех же больных возили». Но в реестр попали только те, кто был в прямом контакте с пациентами, у которых позже был выявлен коронавирус. Значит, эта бригада не перевозила больных с Covid.

Также, по словам Ирины Анатольевны, есть вопросы от сотрудников поликлиник, которые были в кабинете в то время, когда другой терапевт принимал больного, у которого потом был выявлен коронавирус. Эти медики на сегодняшний день, увы, тоже официально не попадают в число тех, кому полагаются доплаты.

По словам профсоюзного руководителя, они разбирались и со случаями, когда люди не получили выплаты, потому что реестр составлялся раньше, чем у пациентов, с которыми они работали, был выявлен коронавирус. Выплаты эти, по словам Смирновой, должны прийти позднее.

- Это выплаты средние по региону. Если так не будет и люди позвонят с жалобой, поверьте, мы сразу начнем решать проблему, - обещает Ирина Смирнова. Также профсоюзный лидер сегодня готовит письмо в правительство с предложением расширить список медицинских сотрудников, которым полагаются выплаты за опасность Covid.

Справка «КП»

Кому положены доплаты?

Напомним, доплата рассчитывается в соответствии с двумя постановлениями. По первому выплаты положены лишь тем, кто оказывал медицинскую помощь пациентам с выявленным коронавирусом. Отмечается, что деньги по этому документу выдают именно медработникам, их рассчитывают исходя из средней зарплаты в Алтайском крае. По второму постановлению деньги могут получить и другие работники медорганизаций, непосредственно участвующие в этой работе, к примеру, водители, причем сумма выплат фиксирована. Их размер был обозначен президентом для всей страны. Доплаты получают работники «Скорой»: врачи по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал и водители – 25 тысяч рублей. Врачам стационаров ежемесячно будут выплачивать 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей в месяц.

Если медики заболеют или умрут

Кроме того, медработники, заболевшие коронавирусом при выполнении обязанностей, получат страховые выплаты от государства.

Единовременные страховые выплаты предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей «Скорой помощи», которые работают с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё.

Если на рабочем месте они заразятся коронавирусом и это станет причиной временной нетрудоспособности, страховая сумма составит 68 811 рублей.

Если медицинский работник утратил трудоспособность и ему назначили инвалидность, то размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности. Медикам с инвалидностью первой группы выплатят 2 миллиона рублей, второй группы — 1,3 миллиона, третьей группы — 688 тысяч рублей.

Фото: Минздрав Алтайского края.

В случае смерти медика от Covid-19 родственники умершего получат более 2,7 миллиона рубля.

Федеральное правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату. В списке - острые респираторные инфекции, вирусная пневмония любой стадии, инфекционный миокардит, лёгочный отёк, токсическое поражение печени и другие заболевания и осложнения.

Полезный телефон

(3852) 62-43-53 - «горячая линия» Минздрава региона, обратившись на которую работники медорганизаций могут получить ответы на вопросы о стимулирующих выплатах. Эксперты объяснят, кому и какие суммы положены. Получить консультацию можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу - с 9.00 до 17.00.