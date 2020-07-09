2020-07-09T09:49:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Четыре новых летальных исхода зарегистрировали за минувшие суткиЧетыре новых летальных исхода зарегистрировали за минувшие суткиФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 достигло 117 человек. Такие данные приводит региональный штаб.

Четыре новых летальных исхода зарегистрировали за минувшие сутки. Установлено, что один из пациентов с инфекцией скончался именно из-за ковида, остальные больные скончались по другим причинам.

С начала пандемии из-за «короны» умерли 50 жителей Алтайского края, 64 пациента – из-за других заболеваний. Еще три случая сейчас находятся на экспертизе, точную причину смерти установят позже.

Напомним, по данным на 9 июля, в Алтайском крае зарегистрирован 5121 случай заражения ковидом: 3567 человек уже выздоровели, продолжают лечение 1437 больных. Состояние 91 пациента оценивают, как тяжелое, 29 больных подключены к искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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