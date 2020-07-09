В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших

9 Июль 2020 2020-07-09T09:38:03+03:00

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В Барнауле в связи с жаркой погодой и ростом числа трагедий на воде увеличили число рейдов по берегам водоемов. Такое решение принято МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула».

8 июля выезды прошли в четырех районах краевой столицы. Так, спасатели проверяли пляжи на острое Помазкин, озере Пионерское, реке Ляпиха и озере Коралл. Также проведены рейды по берегам рек Власиха и Обь.

- По данным управления, в результате выездов на места несанкционированного купания в четырех районах города вручены 105 памяток, проведено 35 бесед, составлено 4 протокола. Двое несовершеннолетних подростка доставлены в отдел полиции для передачи их родителям, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты напомнили, что необходимо помнить о безопасности, находясь на берегу водоема. Жителей города попросили не распивать алкоголь и не купаться в нетрезвом состоянии, а также воздержаться от купания в неустановленных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU