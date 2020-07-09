Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок

9 Июль 2020 2020-07-09T05:28:55+03:00

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Поздним вечером 8 июля в Барнауле на местном «Ковше» (пролив на реке Обь рядом с Речным вокзалом) утонул ребенок. Как сообщают очевидцы, мальчику на вид было 12-14 лет.

О трагедии сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

- Вчера мы приехали на так называемый «Ковш» и увидели большое скопление людей в форме. На противоположном берегу на плитах находился судмедэксперт. Водолаз с мужчиной вытащили со дна окоченевшее тело мальчика на вид лет 12-14. Долгое время тело пролежало вниз лицом, пока не приехала еще одна бригада скорой и не увезла труп мальчика. Еще один мальчик давал показания стоя у автомобиля полиции, - рассказала свидетельница происшествия Ксения.

В следственном управлении по Алтайскому краю пояснили, что по данному факту уже проводится доследственная проверка. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, пока в Алтайском крае нет официально открытых водоемов для купания. Всего с начала летнего сезона в крае утонули уже 20 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU