2020-07-09T08:32:58+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус

Нескольким работникам пришлось сдать тест
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Нескольким работникам пришлось сдать тестНескольким работникам пришлось сдать тестФото: Олег УКЛАДОВ
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В Зональном районе у нескольких сотрудников администрации появились симптомы коронавируса, из-за чего им пришлось сдавать тест на наличие или отсутствие инфекции. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета Александр Пилюченко в беседе с корреспондентом «Банкфакса».

По словам замглавы, подтвержденных случаев в администрации нет, результаты тестов сотрудников с подозрением на ковид пока тоже не готовы.

«Пока нет официально подтвержденных результатов тестирования. У нас же сейчас практически любое обращение в больницу – с ангиной, с ОРВИ или ОРЗ - влечет за собой сдачу анализов на коронавирусную инфекцию», - отметил мужчина.

Всего в Зональном районе с начала пандемии выявлено 19 инфицированных. Всего в Алтайском крае, по данным на 9 июля, зарегистрирован 5121 случай заражения. При этом, 3567 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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