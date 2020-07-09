У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
В Зональном районе у нескольких сотрудников администрации появились симптомы коронавируса, из-за чего им пришлось сдавать тест на наличие или отсутствие инфекции. Об этом рассказал заместитель главы муниципалитета Александр Пилюченко в беседе с корреспондентом «Банкфакса».
По словам замглавы, подтвержденных случаев в администрации нет, результаты тестов сотрудников с подозрением на ковид пока тоже не готовы.
«Пока нет официально подтвержденных результатов тестирования. У нас же сейчас практически любое обращение в больницу – с ангиной, с ОРВИ или ОРЗ - влечет за собой сдачу анализов на коронавирусную инфекцию», - отметил мужчина.
Всего в Зональном районе с начала пандемии выявлено 19 инфицированных. Всего в Алтайском крае, по данным на 9 июля, зарегистрирован 5121 случай заражения. При этом, 3567 человек уже выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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