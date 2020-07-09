Более 50 медработников уволились из ковдиных госпиталей Алтайского края

За время пандемии из ковидных госпиталей Алтайского края уволились 30 средних и 23 младших медицинских работников. Об этом на пресс-конференции 8 июля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Он отметил, что в ковидных госпиталях смена длится до шести часов. Режим работы – круглосуточный, в течение суток организованы четыре смены.

Ранее формировали кадровый резерв не только за счет сотрудников этих учреждений. Также привлекали медперсонал из других организаций. Отработав свой период в ковидном госпитале, люди увольнялись и после 14-дневного карантина возвращались на свое прежнее место работы.

В числе последних в Барнауле ковидным госпиталем стала горбольница №12. Сейчас там идет процесс наполнения медицинскими работниками, также за счет кадрового резерва.

– Да, есть часть сотрудников, которые отказались работать в ковидном госпитале. Мы абсолютно адекватно к этому относимся, привлекаем сотрудников из других учреждений здравоохранения, – сказал Дмитрий Попов.

Хватит ли коек

На случай ухудшения ситуации с коронавирусом есть подготовленные медицинские организации. В Барнауле переформатировали работу существующих ковидных госпиталей, пересмотрели порядок госпитализации, взаимодействие с поликлиниками краевой столицы и амбулаторным центром.

– Также есть резерв в Барнауле, мы его не снимали, это Федеральный центр травматологии и ортопедии. На случай дальнейшего ухудшения, мы будем рассматривать и этот вопрос также, – подчеркнул министр.

В настоящее время на аппаратах ИВЛ находится 21 человек.

– Изначально мы готовили 417 мест, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, поэтому здесь у нас какого-то дефицита нет. Амбулаторно наблюдаем более 200 человек, – сказал министр здравоохранения региона.

По его словам, в регионе свободно около 70% коек для пациентов с COVID-19 в ковидных госпиталях. Однако в эти же учреждения госпитализируют пациентов с вирусными пневмониями, у которых лабораторно не подтвержден коронавирус, но есть клиническая картина заболевания. Если считать этих пациентов, то свободного коечного фонда чуть более 30%.

COVID-19 в крае

В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19, по данным на 8 июля, за сутки увеличилось на 188 человек. Это самый высокий прирост в регионе с начала пандемии. Общее число зараженных составляет 4897.

Из общего числа заболевших 151 случай – завозной, 2845 – по контакту с ранее заболевшими лицами. 667 – у больных внебольничной пневмонией, 1480 – у заболевших ОРВИ, в 2750 случаях – бессимптомное течение.

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