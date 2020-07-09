В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность

9 Июль 2020 2020-07-09T07:58:13+03:00

В этом году Сибирская генерирующей компании в Барнауле приступила к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на месяц позже.

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С 13 июля по 3 августа Сибирская генерирующая компания проведет гидравлические испытания тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3. Сначала специалисты компании в течение 8 дней будут проверять трубопроводы на прочность под большим давлением, а затем приступят к устранению найденных повреждений и капитальным ремонтам в контуре станции. Для этого на весь период будет ограничена подача горячей воды.

Гидравлические испытания тепловых сетей – с 13 по 20 июля – будут проводиться с использованием в трубопроводе воды комнатной температуры – 30-35 градусов Цельсия. То есть в случае ее залпового выброса или выхода на поверхность из-за повреждения она не будет представлять опасности для людей.

За время опрессовки энергетики проверят 970 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в контуре ТЭЦ-3. К этим коммуникациям подключены 1328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор. На этот период для них будет временно прекращена подача горячей воды. Управляющие компании должны будут перекрыть задвижки на домах. Это нужно, чтобы во время испытаний не пострадали внутридомовые коммуникации. В этот период кран с горячей водой, не подключенный к водонагревателям и бойлерам, должен быть пуст, из него не должна течь вода. В случае, если течет холодная вода – обратитесь в свою управляющую организацию.

После завершения опрессовки - с 21 июля по 3 августа – энергетики и подрядные организации приступят к ремонтам и замене теплосетей. Как к тем, которые запланированы заранее, так и к тем, которые были обнаружены во время гидравлических испытаний.

В этом году СГК второй год подряд проводит масштабные плановые работы на тепловых сетях города. Компания намерена переложить в Барнауле всего 32,1 км тепловых сетей на 59 участках, не считая тех, которые выявляются в процессе эксплуатации и испытаний, а также заменить оборудование на более чем 50 тепловых пунктах, от работы которых зависит качество горячей воды. На эти цели суммарно направлено 1,3 млрд рублей.

График проведения работ согласован с администрацией города. Также профильные комитеты мэрии и ГИБДД согласовывают проведение работ при переходе и необходимости частичного перекрытия проезжих частей.

Напомним, что в этом году Сибирская генерирующей компании в Барнауле приступила к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на месяц позже. Поменялась и очередность отключения контуров ТЭЦ.

По карте можно проверить в контуре какой станции находится ваш дом.

ИСТОЧНИК KP.RU