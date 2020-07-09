2020-07-09T07:41:18+03:00
Общество

Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края

Женщина лишилась 155 тысяч рублей
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Женщина лишилась 155 тысяч рублейЖенщина лишилась 155 тысяч рублейФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Мошенники похитили у жительницы Горняка Локтевского района 155 тысяч рублей. Действуя по уже традиционной схеме, аферист представился сотрудником банка, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

55-летняя женщина повелась на легенду злоумышленника, который сообщил, что её банковская карта заблокирована, так как неизвестные пытались снять с её счетов деньги. Далее он рассказал, что пользоваться картами сейчас можно, но, чтобы их активировать, необходимо продиктовать номера и поступившие в смс коды.

В итоге, так женщина и сделала, после чего с двух её карт списалась немалая сумма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские еще раз напоминают, что коды, CVC-код карты (номер на оборотной стороне) сообщать никому нельзя. Если вам звонят из банка, то лучше выслушать собеседника и положить трубку, а затем перезвонить на «горячую» линию банка, сообщите о звонке и уточнить информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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