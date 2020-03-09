«Вам посылка от сирийского генерала»: как мошенники опустошают банковские карты жителей Алтайского края

Представители Банка России и Главного управления МВД по Алтайскому краю рассказали о распространенных схемах обмана граждан с помощью дистанционных технологий: банковских карт, социальных сетей, мобильных телефонов и электронной почты.

Банки сами не звонят

- Почти 70 % всех мошеннических операций с банковскими картами совершаются с использованием методов социальной инженерии, когда преступники входят во взаимодействие с жертвами и уговаривают совершить какие-либо действия либо выманивают информацию, критичную для совершения платежей, - рассказал Михаил Метелёв, главный эксперт отделения «Барнаул» Банка России. То есть, владельцы карт сами предоставляют злоумышленникам «ключи» от своих сбережений. Простой способ противостоять мошенникам и сберечь свои деньги – не вступать в разговоры, не сообщать ни номер карты, ни номер на ее обратной стороне (CVV), ни другие данные.

Мошенники часто используют предлог «ваша карта заблокирована». Настоящий банк, если блокирует карту, делает это без уведомления клиента, и сам владелец карты должен будет обратиться в банк для решения этого вопроса.

По словам Михаила Метелёва, в 2019 году количество и объем хищений денежных средств со счетов физических лиц увеличился. По статистике Банка России, средняя сумма кражи составляет около 10 тысяч рублей. Общий объем таких выявленных операций в 2019 году по физическим и юридическим лицам составил 6,5 млрд. рублей. При этом банки возместили клиентам каждый седьмой рубль.

Наиболее часто, по наблюдениям банкиров, мошеннические действия с картами совершаются при оплате в Интернете, когда не нужно предъявлять саму карту, а только ее реквизиты.

Криминальные колл-центры

Дистанционные преступления – беда всех регионов России, поясняет Евгений Прохоров, начальник отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий Управления уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю. Настолько серьезная, что для борьбы с нею в регионах пришлось создавать специальные подразделения и увеличивать их штат.

Количество преступлений, совершаемых с помощью Интернета, растет на протяжении последних трех-пяти лет. В 2018 году их было совершено 1497. В 2019 году – 4053 (почти на 61 % больше). В январе 2020 года их было зарегистрировано 255 – на 11% больше, чем в январе 2019-го. При этом количество дел, переданных в суд, увеличилось примерно в два раза.

Евгений Прохоров составил примерный портрет преступника: это молодые люди, которые официально нигде не работают. 95 % лиц, задерживаемых за такие преступления, находятся за пределами края, по большей части, в центральной России, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Два года назад этим промышляли люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Самарской, Кемеровской, Новосибирской областей. Сейчас это удалось пресечь. Дистанционные преступления – это бизнес, в который организаторы вкладывают средства, покупая оборудование и базы данных. Если какая-либо схема не приносит им особого дохода, они от нее отказываются. Так было, к примеру, с картами лояльности покупателей.

Иногда мошенники создают целые колл-центры, у сотрудников которых есть инструкции, как вести разговор с клиентом. Так, например, в прошлом году на территории Новосибирской области была задержана организованная группа, состоящая из 21 участника. Перед Новым годом полицейские задержали колл-центр из 17 человек. Уже в этом году в суд были направлены материалы по двум подобным организованным группам.

«Родственник в беде» и другие схемы

Основных способов совершения хищений – более 35, и они постоянно трансформируются: как только выходит новый продукт от банка или появляется новый сервис, мошенники придумывают новый вид отъема денег у населения.

Евгений Прохоров назвал самые распространенные схемы обмана:

- Покупка через сайты объявлений. Как правило, в первые сутки авторам объявлений начинают звонить мошенники: «Мы хотим купить ваш товар, но находимся в другом регионе и готовы перечислить деньги на банковскую карту». Цель преступников – получить реквизиты банковской карты. Другой способ – заставить человека подойти к банкомату для того, чтобы он под видом операции передал удаленный доступ к мобильному банку преступникам. Мошенники могут сразу же онлайн оформить кредит на гражданина, тем самым нанося ему еще больший ущерб, а деньги переводят на другие карты.

- «Ваш родственник попал в беду». Примерно с полуночи до пяти утра злоумышленники обзванивают жителей Барнаула и Бийска, представляясь родственником (сыном, дочерью), совершившим ДТП. Во время разговора трубку перехватывает якобы сотрудник правоохранительных органов, который предлагает решить проблему «здесь и сейчас» за крупную сумму – до 500 тысяч рублей. Если человек соглашается, преступник обращается в службу заказа такси, и таксист выступает в роли курьера. Таксистов используют «в тёмную», под предлогом «заберите сверток/пакет у пожилого человека (мамы, папы)», а потом, когда деньги уже у таксиста, просят завезти их в банк и положить на счет. Водитель такси на месте может не осознавать, что совершается преступление. Были случаи, когда таксисты отказывались либо возвращали деньги.

- «Несанкционированная банковская операция». Злоумышленники звонят с номеров, начинающихся на 8-800 или 8-495, представляются сотрудниками банков, которые только что зафиксировали несанкционированную операцию с банковской карты гражданина. По их словам, для того чтобы ее предотвратить, необходимо зарезервировать деньги на новом счете. Далее преступники просят назвать номер карты и код CVV. Данному виду преступлений уже пятый год, но они продолжают регистрироваться и на сегодняшний день достигают катастрофических объемов.

- Помощь в получение кредита в Интернете. Злоумышленники создают сайты, называясь кредитной организацией, информируют о том, что готовы независимо от кредитной истории гражданина дать кредит. Гражданин, обращаясь к ним, самостоятельно предоставляет всю информацию мошенникам. Затем ему звонят и сообщают об одобрении кредита, после просят оплатить страховку, услуги курьера и т.д. Таким образом, обращаясь за кредитом в 100 тысяч рублей, потерпевшие переводят за страховку и прочее 80-90 тысяч.

- Компенсация за ранее приобретенные лекарства. Схема, которую мошенники активизируют каждый год в канун майских праздников. Она направлена на пожилых и престарелых людей. Им преступники обещают большие компенсации (в размере одного, двух, трех миллионов рублей). Чтобы получить компенсацию, предлагают оплатить подоходный налог, страховку и т.д., чего, конечно же, делать не надо.

- Получение на почте товаров, купленных через Интернет. Вместо нужной вещи покупатель может получить песок или мыло, либо не тот товар, на который рассчитывал (к примеру, дешевые наушники вместо фирменных наушников).

Евгений Прохоров рассказал, что жительницы края могут становиться жертвами мошенников, бьющих на жалость, сострадание и романтику. Так одна из жертв познакомилась в Интернете с мужчиной, который представился генералом сирийской армии.

- Он написал ей, что ему негде хранить деньги в Сирии, и что он хочет отправить ей в коробке 2,5 млн. долларов. И просит ее оплатить их пересылку – 100 тысяч рублей. И она эти деньги переводит. Без улыбки эту историю и не вспомнишь. Такие «сирийские генералы» могут находиться в соседней квартире.

Важно!

Как обезопасить себя от мошенников

- Делайте покупки только на проверенных сайтах, в известных интернет-магазинах.

- Не переходите по сомнительным ссылкам.

- Можно завести отдельную карту и оплачивать интернет-покупки только с нее.

- Не используйте при расчетах в Интернете зарплатную карту.