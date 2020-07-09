Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Алтайские следователи завершили расследование дела о взятке в отношении бывшей заместительницы министра здравоохранения региона. Сумма взятки составила более 2 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, одна из компания имела заинтересованность в поставке дорогих лекарств для нужд минздрава. Женщина, занимающая пост замминистра, определяла компанию в качестве единственного поставщика в обход законных процедур.
- Она информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы, чем обеспечивала внесение в аукционную документацию заранее предоставленных самим Обществом характеристик планируемых к поставке медицинских препаратов и, как следствие, признание его победителем электронных аукционов, - отметили в следкоме.
Все это продолжалось с 2018 по 2019 год. За услугу женщина получила взятку в виде дорогостоящего имущества: кухни, техники, плитки, сантехники и строительных материалов для ремонта квартиры на общую сумму более 2 миллионов 268 тысяч рублей.
Обвиняемая уже признала вину в полном объеме. На её имущество (более 8 миллионов рублей) наложен арест. Дело направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU