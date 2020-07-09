Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
Руководитель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач покинул свою должность после 8 лет работы. В мэрии информацию подтвердили и отметили, что мужчина отправился на пенсию, ему исполнилось 68 лет, сообщает «Банкфакс».
- Существует мнение, что получивший этой весной должность замглавы Барнаула Юрий Еремеев якобы проводит «зачистку» старых сотрудников. В то же время Еремеев напрямую не курирует комитет. Структура находится в подчинении у Марии Кулагиной, как у заместителя главы по экономической политике. Она заняла пост в марте 2020 года вместо Вячеслава Химочки, - пишет издание.
Александр Пугач освободил пост еще 3 июля. С этого времени исполнять обязанности руководителя городского комитета будет заместитель Наталья Чмерева, начальник отдела по потребительскому рынку.
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