Бийским чиновникам больше не надо отчитываться о своих доходах

6 Июль 2020 2020-07-06T08:18:58+03:00

Пока данных нет даже за прошлый год Фото: газеты «Бийский рабочий»

В ближайшее время составят список кто обязан подавать данные, а кто нет

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На сегодняшний день ситуация по отчетам такова, что сведения должны предоставлять все муниципальные служащие администрации Бийска и ее структурных подразделений.

Ранее такой порядок утвердила бийская дума. При этом федеральное законодательство давало некоторые послабления. К примеру, такие данные были не обязательным пунктом для тех чиновников, чьи должности не связывали с коррупционными рисками, пишет «Бийский рабочий».

- К таковым отнесли высшие и главные должности органов местного самоуправления — то есть мэра, заместителей главы города, начальников управлений, начальников отделов. Также предоставлять сведения о своих доходах и доходах супругов должны те, кто претендует на замещение этих должностей, - пишет источник.

Так что в ближайшее врем гордума, администрация и Счетная палата должны определить список чиновников, которые все же обязаны предоставлять сведения о доходах, а какие нет.

При этом стоит отметить, что такие данные, как правило, появлялись в мае, но за прошлый год информации до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU